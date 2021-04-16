Новый бой Амосова

Бой между Ярославом Амосовым и Дугласом Лимой состоится 11 июня Анкасвилле (США). Поединок возглавит турнир Bellator 260.

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Украинец попытается оформить 26-ю победу в карьере. Боец из Украины еще не знает вкуса поражений. В последний раз Амосов выходил в октагон в ноябре 2020 года, когда праздновал успех над Логаном Сторли в рамках Bellator 252 в Анкасвилле (США). Ярослав одержал победу по раздельному решению судей (28:29, 29:28, 29:28).

11 июня Дуглас Лима защищает свой титул в полусреднем весе на Bellator 260 против непобедимого Ярослава Амосова,

– написал инсайдер.

Что известно о Ярославе Амосове 27-летний украинский самбист и боец смешанного стиля. Трижды становился чемпионом мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих соревнований национального и международного значения. Начиная с 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА.

Украинский боец в 2018 году подписал контракт с Bellator. Его будущий соперник Лима в октябре того же года проиграл Гегарду Мусаси в титульном бою в среднем весе.