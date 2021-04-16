Новый бой Амосова
Бой между Ярославом Амосовым и Дугласом Лимой состоится 11 июня Анкасвилле (США). Поединок возглавит турнир Bellator 260.
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Украинец попытается оформить 26-ю победу в карьере. Боец из Украины еще не знает вкуса поражений. В последний раз Амосов выходил в октагон в ноябре 2020 года, когда праздновал успех над Логаном Сторли в рамках Bellator 252 в Анкасвилле (США). Ярослав одержал победу по раздельному решению судей (28:29, 29:28, 29:28).
11 июня Дуглас Лима защищает свой титул в полусреднем весе на Bellator 260 против непобедимого Ярослава Амосова,
– написал инсайдер.