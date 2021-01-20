У вівторок, 19 січня, Вест Хем на власному полі приймав Вест Бромвіч у рамках 18 туру АПЛ. Господарі завдяки результативній передачі Андрія Ярмоленка здобули важливу перемогу над суперником.

Вест Хем – Вест Бромвіч 2:1

Голи: Боуен, 45+1, Антоніо, 66 – Перейра, 51

Зі стартових хвилин матчу Андрій Ярмоленко залишився на лавці запасних Вест Хема. Команди довго не могли відкрити рахунок, аж до доданого арбітром часу до першого тайму, пише 24 канал.

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На 45+1 хвилині Бенрахма "пошив у дурні" опікуна на фланзі та віддав передачу у штрафний суперника. М'яч полетів прямо на Цоуфала, який скинув на Боуена. Півзахисник грудьми спрямував м'яч у ворота Вест Бромвіча – 1:0. Гол у роздягальню від господарів.

На старті другого тайму гості зрівняли рахунок завдяки влучному удару Перейри – 1:1.

По перерві на полі з'явився українець Ярмоленко, це була вже 11 поява гравця збірної України у цьому сезоні в АПЛ. Півзахисник вдало увійшов у гру та додав активності в атаці господарів. За 4 хвилини Андрій вже асистував партнеру по команді. Українець незвично для себе записав гольовий пас головою, скинувши на Антоніо, який у падінні переграв голкіпера – 2:1.

Ця перемога продовжила безпрограшну серію Вест Хема вже до 5 матчів поспіль в АПЛ. Команда українця із 32 очками посідає 7 місце. Вест Бромвіч все ніяк не може вибратись з дна таблиці – 19 сходинка серед 20 клубів.

Вест Хем – Вест Бромвіч відеоогляд