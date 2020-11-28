Океанариум Shedd Aquarium в США еще весной закрыли для посетителей из-за COVID-19. Его работникам приходится самим развлекать своих питомцев. Недавно несколько пингвинов-счастливчиков посетили футбольный стадион.

Ранее животные "познакомились" с динозаврами в местном музее. Все видео работники океанариума публикуют на официальном твиттер-странице заведения.

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Сначала пингвинам Томбо, Дарвину, Иззи и Шарлотте показали спортивные раздевалки, а затем выпустили на поле и дали поиграть мячами для регби и соккера.

Работники океанариума отметили, что такой опыт для их воспитанников – крайне важен. Ведь они многое увидели впервые в жизни. Похоже, животным понравилась такая прогулка.

Американские пингвины гуляют футбольным стадионом: смотрите фото и видео Shedd Aquarium

What does a penguin at @SoldierField sound like? Sound on to make some noise for the end of Monday! pic.twitter.com/mchropd2Pf — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) November 24, 2020

They're waddling down the field, and...goooalll!



Just in time for the height of fall football season, Da Penguins visited our neighbor and the home of Da @ChicagoBears and @ChicagoFire, @SoldierField! pic.twitter.com/SRtyTYm3nk — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) November 23, 2020

"Магеллановые пингвины открывают для себя новое – от травы под перепончатыми лапами до тренировки и пробежек прямо к воротам", – говорится в посте.

Интересно! Чикагский океанариум – популярный среди местных жителей и туристов. Чтобы хоть как-то заработать во время COVID-19, его работники проводят виртуальные экскурсии и организуют видеочаты с животными.