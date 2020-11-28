В США пингвинам устроили прогулку на футбольный стадион: милое видео
Океанариум Shedd Aquarium в США еще весной закрыли для посетителей из-за COVID-19. Его работникам приходится самим развлекать своих питомцев. Недавно несколько пингвинов-счастливчиков посетили футбольный стадион.
Ранее животные "познакомились" с динозаврами в местном музее. Все видео работники океанариума публикуют на официальном твиттер-странице заведения.
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Сначала пингвинам Томбо, Дарвину, Иззи и Шарлотте показали спортивные раздевалки, а затем выпустили на поле и дали поиграть мячами для регби и соккера.
Работники океанариума отметили, что такой опыт для их воспитанников – крайне важен. Ведь они многое увидели впервые в жизни. Похоже, животным понравилась такая прогулка.
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"Магеллановые пингвины открывают для себя новое – от травы под перепончатыми лапами до тренировки и пробежек прямо к воротам", – говорится в посте.
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