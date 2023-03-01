Разврат в ПСЖ: звезду чемпионата мира-2022 обвиняют в изнасиловании, которое футболист не признает

Столичный гранд в своем состоянии имеет не только футболистов мирового уровня, но и игроков, любящих создавать конфликты. В этот раз на свет родился скандал с изнасилованием.

"Героем" инцидента стал марокканский защитник Ашраф Хакими. ПСЖ в конфликте уверенно встал на сторону своего подопечного.

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Уверен в своей правоте

Марокканского футболиста обвинили в изнасиловании. В полицию обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила о том, что у нее случился половой акт с Ашрафом Хакими без ее согласия. Подавать заявление она отказалась, но делом заинтересовалась прокуратура. Марокканец общался с девушкой в инстаграмме, 25 февраля она приехала на такси в дом Хакими. Там футболист начал приставать к девушке, а ситуация вышла из-под контроля. Позже девушке удалось оттолкнуть игрока столичного коллектива и вызвать приехавшего и забравшего ее друга.

Хакими не первый футболист ПСЖ, попадающий в похожую ситуацию. Бывшего игрока парижан Данные Алвеса также обвинялись в изнасиловании.

Однако Ашраф заявил о своей невиновности в инциденте. К тому же, представители ПСЖ полностью поддерживают марокканского футболиста. Адвокат Хакими отметил, что все обвинения в отношении Хакими ошибочны. Также он добавил, что футболист сохраняет спокойствие и без всяких переживаний ждет решения суда.

Карьера Ашрафа Хакими