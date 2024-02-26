Очередной предатель Украины: экс-игрок Оболони присоединился к футбольному клубу из России
Источник:ua.tribuna
Артур Мурза сбежал из Украины после начала полномасштабной войны и начал строить карьеру за рубежом. Однако в конце концов форвард решил присоединиться к команде из страны-террористки.
Украинские футболисты объединились вокруг помощи Родине после начала полномасштабной войны против России. Ребята привлекаются финансово и помогают стране на информационном фронте.
По теме "Считал, что Украина бомбит Донбасс": подробности исчезновения игрока Шахтера
Еще один предатель Украины
Однако, к сожалению, есть достаточно футболистов, которым Россия не считается врагом или агрессором. За два последних года было несколько случаев появления украинских игроков на территории страны-террористки.
Очередная позорная ситуация произошла с форвардом Артуром Мурзой. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что 23-летний игрок находится на просмотре в клубе Химки из Московской области.
На прошлых выходных Артур принял участие в товарищеском матче с другой российской командой Крылья Советов во время сборов в Турции. При этом наставник Химок Андрей Талалаев отметил, что Мурза далек от оптимальной формы.
Просматривали мальчика, свободного агента. Он тренируется с нами, имеет корни из Донбасса и российский паспорт. Будем думать по нему еще. Мурза – неплохой футболист, но уровень готовности не позволяет нам надеяться, что он сразу станет нам помощником,
– отметил Талалаев.
Читайте также Вовремя подложили проститутку: бывшая жена Тимощука рассказала, как Россия заставила его предать Украину
Отметим, что Артур Мурза является уроженцем Волновахи Донецкой области, которую россияне полностью разрушили и оккупировали. Он воспитывался в академиях Шахтера, киевского Арсенала и Мариуполя. В составе последних форвард и дебютировал на профессиональном уровне.
Карьера Артура Мурзы
- в Украине Мурза играл до зимы 2022-го, представляя клубы Первой лиги Мариуполь, Волынь, Авангард, Горняк-Спорт и Оболонь
- наиболее успешный период был в Оболони – 11 голов в 32-х матчах
- зимой 2022 года он подписал контракт с Металлистом, однако за харьковчан так и не сыграл ни одного матча из-за начала полномасштабной войны
- после этого Мурза успел поиграть Кызылжар и Аксу из Казахстана, а также латвийскую Валмиеру и австрийский Капфенберг
- в составе прибалтийского клуба Артур стал чемпионом Латвии