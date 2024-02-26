Українські футболісти об'єдналися навколо допомоги Батьківщині після початку повномасштабної війни проти Росії. Хлопці залучаються фінансово та допомагають країні на інформаційному фронті.

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Ще один зрадник України

Проте, на жаль, є достатньо футболістів, яким Росія не вважається ворогом чи агресором. За два останні роки було кілька випадків появи українських гравців на території країни-терористки.

Чергова ганебна ситуація сталася із форвардом Артуром Мурзою. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що 23-річний гравець перебуває на перегляді у клубі Хімкі з Московської області.

На минулих вихідних Артур взяв участь у товариському матчі з іншою російською командою Крилья Совєтов під час зборів у Туреччині. При цьому наставник Хімок Андрєй Талалаєв зазначив, що Мурза далекий від оптимальної форми.

Переглядали хлопчика, вільного агента. Він тренується з нами, має коріння з Донбасу та російський паспорт. Думатимемо по ньому ще. Мурза – непоганий футболіст, але рівень готовності не дозволяє нам сподіватися, що він одразу стане нам помічником,

– зазначив Талалаєв.

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Відзначимо, що Артур Мурза є уродженцем Волновахи Донецької області, яку росіяни вщент зруйнували та окупували. Він виховувався в академіях Шахтаря, київського Арсеналу та Маріуполя. У складі останніх форвард і дебютував на професійному рівні.

Кар'єра Артура Мурзи