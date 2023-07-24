Вингер Александрии Артур Авагимян родился в Мариуполе. Именно в приморском городе он делал первые шаги по футболу. Все изменилось 24 февраля 2022 года.

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Авагимян: Мог потерять всех просто в один момент

Из-за полномасштабной российской агрессии родные и близкие Артура оказались в блокаде. Он не мог даже узнать живы ли они. Во время российской бомбардировки Авагимян потерял крестного отца.

"Это был ужас. Мариуполь забросали всеми возможными бомбами и ракетами. Все районы были в руинах. Все, что самое дорогое в моей жизни, находилось в Мариуполе – моя семья, девушка и ее семья, родственники, друзья. Я мог потерять всех просто в один момент. Это очень сильно бьет по тебе.

Связь была очень плохая и всего на 15 секунд, но я хоть понимал, что они в порядке. Потом связи снова не было неделями. Вы же понимаете, что во время такой бомбардировки за 10 секунд все меняется. Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости", – рассказал Авагимян.