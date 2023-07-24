Вінгер Олександрії Артур Авагімян народився в Маріуполі. Саме в приморському місті він робив перші кроки у футболі. Все змінилося 24 лютого 2022 року.

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Авагімян: Міг втратити всіх просто в один момент

Через повномасштабну російську агресію рідні та близькі Артура опинилися в блокаді. Він не міг навіть дізнатися чи живі вони. Під час російського бомбардування Авагімян втратив хрещеного батька.

"Це був жах. Маріуполь закидали всіма можливими бомбами і ракетами. Всі райони були в руїнах. Все, що є найдорожче у моєму житті, знаходилося в Маріуполі – моя сім'я, дівчина та її сім'я, родичі, друзі. Я міг втратити всіх просто в один момент. Це дуже сильно б’є по тобі.

Зв'язок був дуже поганий і всього на 15 секунд, але я хоч розумів, що вони у порядку. Потім зв'язку знову не було тижнями. Ви ж розумієте, що під час такого бомбардування за 10 секунд усе змінюється. Мій хрещений батько загинув – в його будинок потрапила ракета. Від нього залишилися одні кістки", – розповів Авагімян.