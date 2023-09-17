Под эффектом чего-то на благотворительном аукционе: Милевский снова удивил своим видом – видео

Артём Милевский находит далеко в не лучшем состоянии. Болельщики призывают "спасти" футболиста.

Артём Милевский снова засветился в социальных сетях. Бывший игрок сборной Украины негативно удивил своим внешним видом, пишет 24 Канал.

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Все в шоке

Артём Милевский опубликовал в своих социальных сетях ролик, направленный на помощь пострадавшим от российской агрессии. Экснападающий киевского Динамо на видео подписывает футболку столичного клуба со своей фамилией, а также мяч с символикой "бобров", чтобы те были разыграны на благотворительном аукционе. Но внимание болельщиков привлек именно вид Милевского.

Артём на видео находится далеко не в лучшей форме и, возможно, и под влиянием чего-то. Даже хорватские СМИ отреагировали на ролик украинского нападающего, который в свое время выступал за Хайдук и Сплита: Журналисты отметили, что в пасмурный и дождливый день Милевский носит солнцезащитные очки, а также серьезные проблемы с равновесием, что указывает на то, что Артем сам чрезмерно употребил. то, что могло дать такие побочные эффекты. В комментариях почитатели футбола призывают помочь бывшему футболисту, поскольку тот "чуть стоит на ногах", а его состояние пугает.

Видео форварда:

Напомним, Милевский уже не первый раз негативно удивляет болельщиков своим видом, поскольку те убеждены, что у игрока явные проблемы, из-за чего он себя "запустил" ( появился на матче киевского Динамо ). Также ранее бывший тренер "бобров" Александр Хацкевич отмечал, что нападающий нуждается в помощи, поскольку футбольный мир может "потерять Артема".