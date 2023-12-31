Привез на тренировку 50 тысяч долларов: Милевский рассказал интересную историю с Шевченко

Артем Милевский во время игровой карьеры поиграл вместе с обладателем "Золотого мяча" Андреем Шевченко. Несмотря на разницу в возрасте между форвардами сложились дружеские отношения.

Бывшая звезда киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский начал карьеру стримера. Легендарный форвард создал свой канал на платформе Twitch, на котором пообщался с подписчиками.

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Шевченко одолжил Милевскому крупную сумму

Во время стрима Милевский прокомментировал выдвижение Андрея Шевченко на пост президента УАФ. По мнению экс-форварда, Андрею Николаевичу по силам возглавить украинский футбол, однако лишь время покажет правильность такого решения.

Кроме того, Артем вспомнил интересную историю с Шевченко, которая произошла во время совместных выступлений за Динамо.

Мне нужны были деньги, нужно было помочь человеку – 50 тысяч долларов. У меня не было, ждал зарплату. В итоге позвонил ему, объяснил, а он мне вечером на тренировку уже привез сумму,

– рассказал начинающий стример.

Милевский не стал задерживать долг, который отдал с первой же зарплаты. Так что бывшие динамовцы до сих пор продолжают поддерживать хорошие отношения.

Милевский и Шевченко в Динамо