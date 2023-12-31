Привез на тренировку 50 тысяч долларов: Милевский рассказал интересную историю с Шевченко
Источник:твич Артема Милевского
Артем Милевский во время игровой карьеры поиграл вместе с обладателем "Золотого мяча" Андреем Шевченко. Несмотря на разницу в возрасте между форвардами сложились дружеские отношения.
Бывшая звезда киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский начал карьеру стримера. Легендарный форвард создал свой канал на платформе Twitch, на котором пообщался с подписчиками.
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Шевченко одолжил Милевскому крупную сумму
Во время стрима Милевский прокомментировал выдвижение Андрея Шевченко на пост президента УАФ. По мнению экс-форварда, Андрею Николаевичу по силам возглавить украинский футбол, однако лишь время покажет правильность такого решения.
Кроме того, Артем вспомнил интересную историю с Шевченко, которая произошла во время совместных выступлений за Динамо.
Мне нужны были деньги, нужно было помочь человеку – 50 тысяч долларов. У меня не было, ждал зарплату. В итоге позвонил ему, объяснил, а он мне вечером на тренировку уже привез сумму,
– рассказал начинающий стример.
Милевский не стал задерживать долг, который отдал с первой же зарплаты. Так что бывшие динамовцы до сих пор продолжают поддерживать хорошие отношения.
Милевский и Шевченко в Динамо
- Напомним, что Артем Милевский и Андрей Шевченко вместе играли за Динамо в период с 2009 по 2012 год.
- Сразу после Евро-2012 Андрей Шевченко завершил игровую карьеру.
- Недолго задержался в столичном клубе и Милевский. После прихода к рулю "бело-синих" Олега Блохина Артем оказался в дубле. А в сентябре 2013 на правах свободного агента покинул родную команду.