"Кричал, что забил Касильясу": Милевский вспомнил разгром от Реала и "снятие стресса" в самолете

У бывшего форварда Динамо немало интересных историй со времен своей игровой карьеры. Артем рассказал о своей реакции на гол в ворота мадридского Реала, когда киевляне проиграли 1:5.

Недавно Артём Милевский начал новую карьеру. Эксфутболист Динамо и сборной Украины стал стримером на платформе Twitch, где во время эфиров играет в футбольные видеоигры вместе со своим другом.

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При этом ребята общаются на разные темы, а Артем вспоминает интересные истории из своей карьеры. На последнем стриме Милевский рассказал, как он с командой весело возвращался из Мадрида.

В 2006 году Динамо уступило Лигу чемпионов на выезде Реала с разгромным счетом 1:5. Именно Милевский тогда забил единственный гол киевлян на Сантьяго Бернабеу, после чего устроил веселое возвращение в Киев. Похоже, не обошлось без алкоголя.

Когда тот матч завершился, мы собрались, быстро помылись и поехали в аэропорт. Летели сразу. Мне звонят, поздравляют родители и друзья. Я говорю: "Да что такого? Мы 1:5 сгорели". Было не до радости. Пока мы летели из Мадрида в Киев, нормально стресс сняли. И когда меня встречали кенты в аэропорту, у меня уже было другое настроение. Я кричал, что я забил Касильясу,

– вспоминает Милевский.

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Напомним, что Артем выступал за Динамо с 2002 по 2013 годы и в 278 матчах оформил 87 голов (в том числе девять – в рамках Лиги чемпионов). На счету МИлевского четыре чемпионских трофея в УПЛ и одна выигранная бомбардирская гонка.

Кроме Динамо, форвард поиграл Газиантепспор, Хайдук, РНК Сплит, Конкордию, Тосно, Динамо Брест, Кишварду и Минай. Также Милевский провел 50 игр за сборную Украины, забив 8 голов.