Нещодавно Артем Мілевський почав нову кар'єру. Ексфутболіст Динамо та збірної України став стрімером на платформі Twitch, де під час ефірів грає у футбольні відеоігри разом зі своїм другом.

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При цьому хлопці спілкуються на різноманітні теми, а Артем згадує цікаві історії зі своєї кар'єри. На останньому стрімі Мілевський розповів, як він з командою весело повертались з Мадриду.

У 2006 році Динамо поступилось в Лізі чемпіонів на виїзді Реалу з розгромним рахунком 1:5. Саме Мілевський тоді забив єдиний гол киян на "Сантьяго Бернабеу", після чого влаштував веселе повернення до Києва. Схоже, не обійшлось без алкоголю.

Коли вже той матч завершився, ми зібралися, помилися швидко та поїхали в аеропорт. Летіли відразу. Мені дзвонять, вітають батьки та друзі. Я говорю: "Та що такого? Ми 1:5 згоріли". Було не до радощів. Поки ми летіли з Мадриду у Київ, так нормально стрес прибрали. І вже коли мене зустрічали кенти в аеропорту, у мене вже був інший настрій. Я кричав, що я забив Касільясу,

– згадує Мілевський.

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Нагадаємо, що Артем виступав за Динамо з 2002 по 2013 роки і у 278 матчах оформив 87 голів (в тому числі дев'ять – в рамках Ліги чемпіонів). На рахунку МІлевського чотири чемпіонські трофеї в УПЛ та одні виграні бомбардирські перегони.

Окрім Динамо, форвард пограв Газіантепспор, Хайдук, РНК Спліт, Конкордію, Тосно, Динамо Брест, Кішварду та Минай. Також Мілевський провів 50 ігор за збірну України, забивши 8 голів.