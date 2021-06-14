Продули бы непременно, – Боярский о матче Украина – Россия

Сборные Украины и России стартовали на чемпионате Европы по футболу. Обе команды потерпели поражения, однако разные по содержанию. Известный российский артист Михаил Боярский сравнил обе сборные.

Украина намного сильнее России

Боярский, который является преданным фанатом российского Зенита, поражен выступлением Украины в матче с Нидерландами. Артист убежден, что Украина победила бы Россию.

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Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был чудо! Я позавидовал, как играла Украина! Замечательно! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно,

– сказал Боярский.

Как Украина и Россия стартовали на Евро-2020