Продули бы непременно, – Боярский о матче Украина – Россия

Сборные Украины и России стартовали на чемпионате Европы по футболу. Обе команды потерпели поражения, однако разные по содержанию. Известный российский артист Михаил Боярский сравнил обе сборные.
Украина намного сильнее России
Боярский, который является преданным фанатом российского Зенита, поражен выступлением Украины в матче с Нидерландами. Артист убежден, что Украина победила бы Россию.
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Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был чудо! Я позавидовал, как играла Украина! Замечательно! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно,
– сказал Боярский.
Как Украина и Россия стартовали на Евро-2020
- Сборная России свой первый матч сыграла 12 июня. Россияне встретились с бронзовыми призерами чемпионата мира-2018 – бельгийцами.
- Поединок завершился убедительной победой Бельгии – 3:0. Следует отметить, что россияне проиграли без шансов – всего один удар в створ ворот за весь поединок.
- В воскресенье, 13 июня, в борьбу на Евро-2020 вступила Украина, которая встречалась с Нидерландами.
- После перерыва украинцы пропустили два быстрых гола. Но команда Андрея Шевченко не сложила оружие и отыгралась. К сожалению, Нидерланды вырвали победу в конце матча (3:2).