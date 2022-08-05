Артета: Ці трансфери працюють в обидва боки
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував трансфери напередодні старту в АПЛ. Наставник не став відкривати усі карти розмови з наставником Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою щодо переходу вже ексгравців "містян".
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Артета зізнався, що Гвардіола назвав Олександра Зінченка та Габріела Жезуса феноменальними футболістами, яких втратило МанСіті. Іспанський керманич Арсенала щиро радіє, що ці гравці одягнули червоно-білу футболку "канонірів".
Я не можу розповісти всі подробиці, але можу сказати вам, що це працює в обидва боки. Обидва клуби повинні бути щасливі від цих угод. Він сказав мені, що втрачає двох феноменальних людей. Я знаю їх, і я знаю, як нам пощастило, що вони у нас є. Я справді щасливий,
– сказав Артета.
Нагадаємо, що обидва новачки підписали довготривалі контракти із лондонським клубом. Жезус уклав угоду до кінця червня 2027 року, а Зінченко буде гравцем "канонірів" до 30 червня 2026-го.
Обидва футболісти вже провели дебютні поєдинки за Арсенал, а бразильський нападник вже відзначився голами. Олександр та Габріел здобули перший трофей у новій команді. Арсенал розгромив Севілью (6:0) у фіналі товариського турніру Emirates Cup.