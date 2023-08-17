Все надежды на Зинченко: Артета рассказал о травматическом начале сезона для Арсенала

Уже на старте сезона один из главных претендентов на чемпионство АПЛ Арсенал понес кадровые потери. Касается это защитной линии "канониров".

Уже в своем дебютном официальном матче АПЛ серьезно травмировался центрбек и пожилой новичок "канониров" Юрриен Тимбер, только 14 июля 2023-го года перешедший из Аякса. Футболист играл на позиции нашего Александра Зинченко – левом фланге. Но отыграл всего 50 минут против Ноттингем Форест (2:1).

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Украинец закроет проблему в защите "канониров"

Медосмотр диагностировал у защитника разрыв крестов – одну из самых страшных травм для футболистов, из-за которой теперь он не сможет выйти на футбольное поле в 2023 году.

Что касается других защитников Арсенала, то Киран Тирни уже одной ногой в Ньюкасле. Остается надеяться, что Александр Зинченко, недавно вернулся в общую группу "канониров", полностью восстановился от травмы.

Напомним, что в конце сезона-2022/2023 украинец получил повреждение икроножной мышцы. Из-за которой он пропустил конец прошлого сезона, июньские матчи сборной Украины и предсезонные поединки Арсенала.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета возлагает надежды на Зинченко, который может стать спасителем левого фланга обороны "канониров" в текущем сезоне.

Мы должны адаптироваться. К сожалению, такое случается и мы должны двигаться дальше. Мы всегда открыты и должны уметь реагировать на травму на трансферном рынке. Надеюсь, скоро Зинченко будет доступен. Габриэл Жезус по-прежнему недоступен, но, надеюсь, что скоро он также вернется,

– рассказал наставник Арсенала.

Ранее сообщалось, что именно Зинченко закроет левый фланг обороны лондонцев во 2 туре против Кристал Пелес, который состоится 21 августа.

Зинченко выступает за Арсенал с июля 2022 года, проведя в футболке "канониров" уже 33 поединка (1 гол и 2 ассиста).

Лондонский клуб стартовал в новом сезоне с победы над МанСити в Суперкубке Англии и победы в первом туре АПЛ над Ноттингем Форест 2:1. В обоих матчах украинец не участвовал.