Вже у своєму дебютному офіційному матчі АПЛ серйозно травмувався центрбек та літній новачок "канонірів" Юррієн Тімбер, який лише 14 липня 2023-го року перейшов із Аякса. Футболіст грав на позиції нашого Олександра Зінченка – лівому фланзі. Та відіграв лише 50 хвилин проти Ноттінгем Форест (2:1).

До теми Зінченко буде рятувати Арсенал у наступному матчі "канонірів", в яких виникли серйозні проблеми

Українець закриє проблему у захисті "канонірів"

Медогляд діагностував у захисника розрив хрестів – одна з найстрашніших травм для футболістів, через яку тепер він не зможе вийти на футбольне поле у 2023-му році.

Щодо інших оборонці Арсенала, то Кіран Тірні вже однією ногою у Ньюкаслі. Залишається сподіватись, що Олександр Зінченко, який нещодавно повернувся у загальну групу "канонірів", повністю відновився від травми.

Нагадаємо, що наприкінці сезону-2022/2023 українець отримав пошкодження литкового м'яза. Через яку він пропустив кінець минулого сезону, червневі матчі збірної України та передсезонні поєдинки Арсенала.

Головний тренер лондонського клубу Мікель Артета покладає усі надії на Зінченка, який може стати рятівником лівого флангу оборони "канонірів" у поточному сезоні.

Ми маємо адаптуватися. На жаль, таке трапляється і ми маємо рухатися далі. Ми завжди відкриті, і маємо вміти реагувати на травму на трансферному ринку. Сподіваюся, скоро Зінченко буде доступним. Габріел Жезус, як і раніше, недоступний, але, сподіваюся, що скоро він також повернеться,

– розповів наставник Арсенала.

Раніше повідомлялось, що саме Зінченко закриє лівий фланг оборони лондонців у 2-му турі проти Крістал Пелес, який відбудеться 21 серпня.

Нагадаємо! Зінченко виступає за Арсенал із липня 2022 року, провівши у футболці "канонірів" вже 33 поєдинки (1 гол та 2 асисти).

Лондонський клуб стартував у новому сезоні із перемоги над МанСіті у Суперкубку Англії та зі звитяги у першому турі АПЛ над Ноттінгем Форест 2:1. В обох матчах українець участі не брав.