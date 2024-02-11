Украинский защитник “канониров” Александр Зинченко неожиданно оказался вне заявки на матч. Накануне тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал отсутствие нескольких игроков.

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Артета: Зинченко не в форме

Испанский специалист не был многословным, комментируя состояние Зинченко. По словам Артеты, футболист не был готов к матчу.

Зинченко не в форме, Жоржиньо не тренировался почти целую неделю, потому что у него была проблема, и ему понадобилось некоторое время, чтобы восстановиться. Габриэл Жезус не доступен, а Эмиль Смит-Роу подвернул лодыжку на тренировке, поэтому он также пропускает матч,

– рассказал Артети.

Напомним, что в предыдущем туре Арсенал победил Ливерпуль со счетом 3:1. Зинченко сыграл только первый тайм, а во время перерыва был заменен. Украинец не был в перечне травмированных игроков. Возможно сказывается повреждение икроножной мышцы, из-за чего Александр пропустил несколько матчей.

К слову. В текущем сезоне Александр Зинченко сыграл за "канониров" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Несколько туров назад украинец попал под шквал критики после нескольких ошибок.