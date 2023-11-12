"Зинченко живет игрой": тренер Арсенала расхвалил украинца после головокружительного гола

Украинский легионер Арсенала Александр Зинченко в матче против Бернли отметился первым результативным действием. Гол украинца стал настоящим украшением поединка на "Эмирейтс".

Лондонский Арсенал в матче 12-го тура АПЛ убедительно победил аутсайдера Бернли (3:1). Автором третьего гола в ворота "бордовых" стал украинец Александр Зинченко.

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Артета: Зинченко всегда первый на мяче

По завершении матча на "Эмирейтс" главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал игру украинского легионера. Испанский специалист не скрывал своего удовольствия игрой Зинченко, отметив его сильные стороны.

"Я очень счастлив. Я думаю, что решающее значение имеют подвижность и угроза, которые он дает. Он продвигает мяч, дает пространство, которое он занимает и становится доступным другим игрокам, особенно в матчах с такими командами.

Его оборонительная роль сегодня мне очень понравилась, насколько предан он был в каждом действии. Забитый им гол – хороший пример того, как он живет игрой, когда мяч находится вдали от него. Он всегда первый на мяче, вот почему он забил, вот что нам от него нужно", – рассказал Артета.

Отметим, что авторитетный статистический портал WhoScored поставил Зинченко самую высокую оценку среди всех игроков обеих команд. Левый защитник "канониров" был настоящим лидером команды в поединке против Бернли.