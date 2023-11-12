Лондонський Арсенал в матчі 12-го туру АПЛ переконливо переміг аутсайдера Бернлі (3:1). Автором третього голу у ворота "бордових" став українець Олександр Зінченко.

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Артета: Зінченко завжди перший на м'ячі

По завершенні матчу на "Емірейтс" головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував гру українського легіонера. Іспанський фахівець не приховував свого задоволення грою Зінченка, відмітивши його сильні сторони.

"Я дуже щасливий. Я думаю, що вирішальне значення мають рухливість та загроза, які він дає. Він просуває м'яч, дає простір, який він займає і стає доступним для інших гравців, особливо в матчах з такими командами.

Його оборонна роль сьогодні мені дуже сподобалася, наскільки відданим він був у кожній дії. Забитий ним гол – гарний приклад того, як він живе грою, коли м'яч знаходиться далеко від нього. Він завжди перший на м'ячі, ось чому він забив, ось що нам від нього потрібно", – розповів Артета.

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Зінченку найвищу оцінку серед усіх гравців обох команд. Лівий захисник "канонірів" був справжнім лідером команди в поєдинку проти Бернлі.