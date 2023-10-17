Артему Довбику посоветовали поучиться у Артема Милевского. Одиннадцатому номеру сборной Украины исповедует другой стиль игры.

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Возраст живи – возраст учись

Сборная Украины в сверхважном поединке смогла одержать победу над Северной Македонией (2:0). Но вот, по мнению ведущего украинского журналиста Виктора Вацка, не все футболисты "сине-желтой" команды принимали правильные решения в нужный момент, которые могли повлиять на счет матча.

В частности, комментатор уверен, что Артему Довбику не хватает уловок, поскольку тот надеется все решать силой. Вацко уверен, что форвард может посмотреть несколько игр Артема Милевского, который умел в нужный момент "выпросить" наказание сопернику. Сейчас у находящегося в ужасном состоянии Милевского учиться на стражу.

Если бы Довбик был хитрее, если бы у него на миг вселился ранний Артем Милевский, мы должны были бить пенальти. На 12-й минуте Артем выдержал силовую борьбу с защитником македонцев в штрафной. Дважды крутнул бедного Серафимова финтами и пробил в ближний угол. Если рассматривать этот момент, македонец явно держал руками Довбика. Миля в таких случаях изящно выгибал спинку, подбирал ножки, падал, поднимая руки кверху и громко кричал. Довбик так не умеет. Да никто сейчас так не умеет,

– сказал журналист Виктор Вацко.

Напомним, что сборная Украины занимает третье место в отборочной – 10 баллов в активе. Первыми идут англичане, которые сыграли на матч меньше, чем украинцы (13 баллов), а вторыми – итальянцы, также имеющие игру в запасе (10 пунктов). Северная Македония и Мальта, с которыми украинцы встретятся уже 17 октября, практически потеряли все шансы на выход на Евро-2024. также "сине-желтых" ждет ключевой и заключительный матч с итальянцами 20 ноября.