Артему Довбику порадили повчитись у Артема Мілевського. Одинадцятому номеру збірної України сповідує інший стиль гри.

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Вік живи – вік вчись

Збірна України у надважливому поєдинку змогла здобути перемогу над Північною Македонією (2:0). Та от на думку провідного українського журналіста Віктора Вацка, не усі футболісти "синьо-жовтої" команди приймали правильні рішення у потрібний момент, котрі могли вплинути на рахунок матчу.

Зокрема, коментатор впевнений, що Артему Довбику не вистачає хитрощів, оскільки той надіється все вирішувати силою. Вацко впевнений, що форвард може переглянути декілька ігор Артема Мілевського, який вмів у потрібний момент "випросити" покарання супернику. Зараз у Мілевського, котрий перебуває у жахливому стані, вчитись на варта.

Якби Довбик був хитрішим, якби в нього на мить вселився ранній Артем Мілевський, ми повинні були бити пенальті. На 12-й хвилині Артем витримав силову боротьбу із захисником македонців в штрафному. Двічі крутанув того бідного Серафімова фінтами і пробив у ближній кут. Якщо цей момент розглядати, македонець явно тримав руками Довбика. Міля в таких випадках вишукано вигинав спинку, підбирав ніжки, падав, підіймаючи руки догори і голосно кричав. Довбик так не вміє. Та ніхто зараз так не вміє,

– сказав журналіст Віктор Вацко.

Нагадаємо, що збірна України посідає третю сходинку у відбірковій – 10 балів у активі. Першими йдуть англійці, котрі зіграли на матч менше, аніж українці (13 балів), а другими – італійці, які також мають гру в запасі (10 пунктів). Північна Македонія та Мальта, з якими українці зустрінуться уже 17-го жовтня, практично втратили усі шанси на вихід на Євро-2024. також на "синьо-жовтих" чекає ключовий та заключний матч з італійцями 20-го листопада.