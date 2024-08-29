Экс-тренер Черкасских Мавп Артем Слипенчук и игрок БК Запорожье Артем Покоенко не вернулись в Украину. За этот поступок они получили пожизненную дисквалификацию от Федерации баскетбола Украины.

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Заявление ФБУ о нарушении сроков Слипенчуком и Покоенко

Сообщают, что Артем Слипенчук и Артем Покоенко решили остаться за границей и не возвращаться в Украину с подготовительных сборов. Они нарушили сроки, которые были утверждены Федерацией баскетбола Украины.

Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в Украину и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины, исполком ФБУ рассмотрел вопрос об исключении тренера Артема Слипенчука из состава национальной сборной команды Украины по баскетболу и пожизненно отстранил специалиста от любого занятия баскетболом в Украине,

– говорится в заявлении ФБУ.

Решение о пожизненной дисквалификации было принято исполнительным комитетом ФБУ единогласно. В итоге Федерация баскетбола Украины обратилась в Министерство молодежи и спорта с соответствующим заявлением.

Напомним, что на прошлой неделе Артем Слипенчук покинул пост главного тренера Черкаськи Мавп. Команду возглавил Георгий Ступенчук.