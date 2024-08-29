Екстренер Черкаських Мавп Артем Сліпенчук та гравець БК Запоріжжя Артем Покоєнко не повернулись в Україну. За цей вчинок вони отримали довічну дискваліфікацію від Федерації баскетболу України.

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Заява ФБУ щодо порушення термінів Сліпенчуком та Покоєнком

Повідомляють, що Артем Сліпенчук та Артем Покоєнко вирішили залишитись за кордоном та не повертатись в Україну з підготовчих зборів. Вони порушили терміни, які було затверджено Федерацією баскетболу України.

Враховуючи відсутність будь-якого підтвердження повернення в Україну та неприпустимість подібних дій з боку членів офіційних делегацій збірних команд України, виконком ФБУ розглянув питання щодо виключення тренера Артема Сліпенчука зі складу національної збірної команди України з баскетболу та довічно відсторонив спеціаліста від будь-якого заняття баскетболом в Україні,

– йдеться у заяві ФБУ.

Рішення щодо довічної дискваліфікації було прийнято виконавчим комітетом ФБУ одноголосно. У підсумку Федерація баскетболу України звернулась до Міністерства молоді та спорту з відповідною заявою.

Нагадаємо, що минулого тижня Артем Сліпенчук покинув пост головного тренера Черкаськи Мавп. Команду очолив Георгій Ступенчук.