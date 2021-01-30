Український біатлоніст Артем Прима вчетверте став чемпіоном Європи. Українець 30 січня став чемпіоном Європи-2021, вигравши гонку переслідування.

Джерело: твіттер IBU

У гонці переслідування Прима стартував 6-м з відставанням від лідера у понад 30 секунд. Але це та 3 штрафні кола не завадили Примі вирвати перемогу.

Як це було Українець Артем Прима став чемпіоном Європи з біатлону

Доля нагород у гонці переслідування визначалася на останній стрільбі. Відразу декілька біатлоністів разом прийшли на фінальний вогневий рубіж.

Однак саме Прима та чех Міхал Крчмарж були найбільш успішні та першими пішли на останнє коло. У підсумку українець вирвав перемогу.

На фінальній стрільбі я знав, що якщо буду стріляти швидко, у мене буде шанс на подіум. У мене був один промах, але я бачив, що суперники промахнулися. Я покинув стадіон відразу за чехом і зміг обігнати його на фініші,

– сказав Прима.

Дивіться відео церемонії нагородження Прими

Досягнення Артема Прими