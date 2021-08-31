Артем Милевский завершил карьеру, – СМИ

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский вскоре завершит свою карьеру. Последним клубом 36-летнего футболиста был Минай.

В январе 2021 года Минай подписал контракт на пол года с опытным форвардом Артемом Милевским. Бывший динамовец должен был стать настоящим лидером атаки дебютанта УПЛ. Но нападающему не удалось взять на себя такую большую роль.

К слову Хочу извиниться перед вами, вы – король футбола, – Милевский – Блохину

В минувшем сезоне УПЛ 36-летний Милевский в составе Миная провел десять матчей, результативными действиями не отметился. Закарпатская команда финишировала на последнем, 14 месте.

Что известно о карьере Милевского