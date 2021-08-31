В январе 2021 года Минай подписал контракт на пол года с опытным форвардом Артемом Милевским. Бывший динамовец должен был стать настоящим лидером атаки дебютанта УПЛ. Но нападающему не удалось взять на себя такую большую роль.
К слову Хочу извиниться перед вами, вы – король футбола, – Милевский – Блохину
В минувшем сезоне УПЛ 36-летний Милевский в составе Миная провел десять матчей, результативными действиями не отметился. Закарпатская команда финишировала на последнем, 14 месте.
Что известно о карьере Милевского
- За карьеру Милевский успел поиграть за Динамо, Газиантепспор, Хайдук, Сплит, Конкордию, Тосно, Динамо Брест и Кишварду.
- Был участником чемпионата мира-2006 и чемпионата Европы-2012 в составе сборной Украины.
- 3-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный победитель Суперкубка Украины.
- Лучший бомбардир чемпионата Украины 2009/10.