У січні 2021 року Минай підписав контракт на пів року з досвідченим форвардом Артемом Мілевським. Колишній динамівець повинен був стати справжнім лідером атаки дебютанта УПЛ. Але нападнику не вдалось взяти на себе таку велику роль.

До слова Хочу вибачитися перед вами, ви – король футболу, – Мілевський – Блохіну

У минулому сезоні УПЛ 36-річний Мілевський у складі Миная провів десять матчів, результативними діями не відзначився. Закарпатська команда фінішувала на останньому, 14 місці.

Що відомо про кар'єру Мілевського