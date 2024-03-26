Покажет, что стоит таких денег, – Милевский назвал игрока Украины, который забьет Исландии
Источник:Twich Артема Милевского
Уже в 21:45 сборная Украины по футболу попытается пройти Исландию в матче за выход на Евро-2024. Бывший нападающий национальной команды Артем Милевский спрогнозировал автора гола в составе сине-желтой дружины.
Через социальные сети бывший форвард киевского Динамо высказал свое мнение об авторе гола в составе сборной Украины. Один из игроков "сине-желтых" будет иметь персональную поддержку во время матча в лице Артема Милевского.
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Милевский назвал автора гола в составе Украины
Речь идет о левом вингере лондонского Челси Михаиле Мудрике. Милевский верит в то, что Михаил сможет отличиться мячом в воротах Исландии и докажет всем, почему "аристократы" выложили космическую сумму за его трансфер из донецкого Шахтера.
Сегодня я жду гол от Михаила Мудрика. Давно он за сборную не забивал и будет символично и очень хорошо для него, если ему удастся отличиться голом. Забьет Исландии именно в таком матче и покажет всем, что стоит таких денег. Он молодец, я очень хочу, чтобы он забил,
– сказал Милевский.
Тем более, что Мудрик уже давно не забивал в футболке национальной команды. Всего у Михаила за спиной уже 17-ть матча за сборную, в которых он отметился пока только одним голом. Свой дебютный мяч левый вингер забил 17 октября 2023-го года в ворота Мальты. В той игре Украина одержала уверенную победу на выезде 1:3, а Мудрик отличился по системе "гол плюс пас".
Интересно! 26 марта Украина и Исландия в пятый раз сыграют между собой. До этого были расписаны две ничьи 1:1 и по одной победе в активе каждой сборной.
- Финал плей-офф отбора на Евро-2024 состоится в польском Вроцлаве. Поединок рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
- С заявкой "сине-желтых" на игру против исландцев можно ознакомиться – по ссылке.
- Украина сыграет в желтом комплекте формы, а "викинги" – в синем.