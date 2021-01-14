Артем Мілевський у 2013 році провів останній матч у футболці київського Динамо, після чого покинув столицю України. Мілевський покинув Динамо зі скандалом та довго переживав відхід з київського клубу.

Мілевський в інтерв'ю "ТаТоТаке" розповів, що у 2014 році познайомився з агентом Олександром Панковим. Саме Панков, за словами Мілевського, допоміг йому знайти новий клуб після Динамо.

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Я тоді пів року у футбол не хотів грати

36-річний Мілевський зізнався, що болісно пережив відхід з Динамо. Як відомо, відхід Артема супроводжувався різними скандалами. Зокрема, він прийшов на представлення нового головного тренера Олега Блохіна в халаті.

Також була версія буцімто Блохін вирішив відмовитися від Мілевського, адже той прийшов п'яним на тренування. Артем заперечу це.

Це давня історія, 2014-й. Ми списалися в інтернеті. Я тоді пів року у футбол не хотів грати. Мене кидало по одній країні, за іншою. Я був скрізь і ніде. Набрав, списалися, знайомі не були. Він попросив дати декілька днів. Через пару днів ми вже зустрілися в Спліті,

– розповів Мілевський про знайомство з Панковим.

За словами Мілевського, у той період на нього негативно вплинули ряд чинників. Зокрема, й розбитий Ferrari у Туреччині. Артем уже 5 років не водить авто.



Мілевський розбив Ferrari / Фото соцмережі

"Я тоді важко переніс відхід з Динамо. Важкий момент. Пів року у Туреччині з розбитою Ferrari. Потім два місяці у Маямі. Мені якось не хотілося вже грати у футбол. Я переживав ті моменти, що пішов з Києва, що треба було поговорити з Блохіним", – зазначив футболіст.

Мілевський додав, що не хотів завершити кар'єру. "Я не хотів у футбол грати пів року. А куди мені завершувати. 28 років мені було. Потім бажання повернулося, слава богу", – резюмував Мілевський.

До уваги. Після Динамо Мілевський змінив 8 клубів: Газіентеспор (Туреччина), Хайдук і Рієка (Хорватія), Конкордія (Румунія), Тосно (Росія), Динамо Брест (Білорусь), Кішварда (Угорщина), Минай (Україна).