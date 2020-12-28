Артем Милевский: Я не знаю, как можно после игры не попить пивка, это дико
Футболист Миная Артем Милевский рассказал, чем нынешнее поколение футболистов отличается от его времен в Динамо.
Милевский в интервью "Футбольному формату" рассказал, что нынешнее поколение отличается от его поколения только отсутствием страсти к алкогольным напиткам. Он считает, что в этом частично заключается и больший профессионализм.
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"Чем отличается молодое поколение от моего? Они не пьют. Денис Олейник ранее отмечал, что предыдущее поколение более профессиональное? Да это практически то же самое. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Ну вот видишь", – обратился Милевский к журналистке телеканала Даше Савиной, которая брала у него интервью.
"Даже бокал? А что вы делаете? В разные компьютерные игры играете? Если у тебя завтра игра, ты не будешь сегодня пить, или за два дня или три дня. А после игры я не знаю, как люди вообще могут не попить пивка и посидеть с пацанами условно. Для меня это вообще дико. Люди, которые сейчас играют, молодежь ... вот что они делают после игры", – сказал Артем.
Скандалы Милевского: алкоголь, ДТП и прочее
- В Динамо Милевским считался одним из крупнейших нарушителей, за что клуб выписывал игроку огромные штрафы. Игрок неоднократно попадал в ДТП. Сам игрок отмечал, что просто купил водительское удостоверение. В 2011 году его автомобиль Maserati Quattroporte и вообще по неизвестным причинам вспыхнул, потому дорогостоящий автомобиль пришлось отдать на запчасти.
- Отличался он не только вне футбола. В 2012 году на презентации Олега Блохина Артем пришел в банном халате вместо спортивного комплекта киевлян.
- Одиозное поведение нападающего продолжалось и в последние годы в киевском клубе. В разговоре с пранкером, который выдал себя за наставника российского Спартака и пригласил Милевского перейти в чемпионат России, игрок в пух и прах раскритиковал действия Блохина.
- Уже в следующем году Милевский снова был в центре внимания. В ноябре форвард попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции. Футболист врезался на Ferrari в отбойник. Турецкие правоохранители сообщили об обнаружении в крови пострадавшего 1,31 промилле алкоголя.
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