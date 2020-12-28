Футболист Миная Артем Милевский рассказал, чем нынешнее поколение футболистов отличается от его времен в Динамо.

Милевский в интервью "Футбольному формату" рассказал, что нынешнее поколение отличается от его поколения только отсутствием страсти к алкогольным напиткам. Он считает, что в этом частично заключается и больший профессионализм.

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"Чем отличается молодое поколение от моего? Они не пьют. Денис Олейник ранее отмечал, что предыдущее поколение более профессиональное? Да это практически то же самое. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Ну вот видишь", – обратился Милевский к журналистке телеканала Даше Савиной, которая брала у него интервью.

"Даже бокал? А что вы делаете? В разные компьютерные игры играете? Если у тебя завтра игра, ты не будешь сегодня пить, или за два дня или три дня. А после игры я не знаю, как люди вообще могут не попить пивка и посидеть с пацанами условно. Для меня это вообще дико. Люди, которые сейчас играют, молодежь ... вот что они делают после игры", – сказал Артем.

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