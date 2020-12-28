Футболіст Миная Артем Мілевський розповів, чим нинішнє покоління футболістів відрізняється від його часів у Динамо.

Мілевський в інтерв'ю "Футбольний формат" розповів, що нинішнє покоління відрізняється від його покоління лише відсутністю пристрасті до алкогольних напоїв. Він вважає, що в цьому, частково, полягає і більший професіоналізм.

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"Чим відрізняється молоде покоління від мого? Вони не п'ють. Денис Олійник раніше відзначав, що попереднє покоління більш професійне? Так це, практично, те ж саме. З ними нецікаво. Ось ти випиваєш? Ні? Ну ось бачиш ", – звернувся Мілевський до журналістки телеканалу Даші Савіної, яка брала у нього інтерв'ю.

"Навіть келишок? А що ви робите? У різні комп'ютерні ігри граєте? Якщо у тебе завтра гра, ти ж не будеш сьогодні пити, або за два дні або за три дні. А після гри я не знаю, як люди взагалі можуть не попити пивка і посидіти з пацанами умовно. Для мене це взагалі дико. Люди, які зараз грають, молодь... ось що вони роблять після гри", – сказав Артем.

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