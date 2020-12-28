Артем Мілевський: Я не знаю, як можна після гри не попити пивка, це дико
Футболіст Миная Артем Мілевський розповів, чим нинішнє покоління футболістів відрізняється від його часів у Динамо.
Мілевський в інтерв'ю "Футбольний формат" розповів, що нинішнє покоління відрізняється від його покоління лише відсутністю пристрасті до алкогольних напоїв. Він вважає, що в цьому, частково, полягає і більший професіоналізм.
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"Чим відрізняється молоде покоління від мого? Вони не п'ють. Денис Олійник раніше відзначав, що попереднє покоління більш професійне? Так це, практично, те ж саме. З ними нецікаво. Ось ти випиваєш? Ні? Ну ось бачиш ", – звернувся Мілевський до журналістки телеканалу Даші Савіної, яка брала у нього інтерв'ю.
"Навіть келишок? А що ви робите? У різні комп'ютерні ігри граєте? Якщо у тебе завтра гра, ти ж не будеш сьогодні пити, або за два дні або за три дні. А після гри я не знаю, як люди взагалі можуть не попити пивка і посидіти з пацанами умовно. Для мене це взагалі дико. Люди, які зараз грають, молодь... ось що вони роблять після гри", – сказав Артем.
Скандали Мілевського: алкоголь, ДТП та інше
- У Динамо Мілевським вважався одним із найбільших порушників, за що клуб виписував гравцю шалені штрафи. Гравець неодноразово потрапляв у ДТП. Сам гравець зазначав, що просто купив водійське посвідчення. У 2011 році його автомобіль Maserati Quattroporte й взагалі з невідомих причин спалахнув, тому вартісне авто довелось віддати на запчастини.
- Відзначався він не лише поза футболом. У 2012 році на презентації Олега Блохіна Артем прийшов у банному халаті замість спортивного комплекту киян.
- Одіозна поведінка нападника продовжувалась і в останні роки у київському клубі. У розмові з пранкером, який видав себе за наставника російського Спартака та запросив Мілевського перейти у чемпіонат Росії, гравець вщент розкритикував дії Блохіна.
- Вже наступного року Мілевський знову був у центрі уваги. У листопаді форвард потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Туреччині. Футболіст врізався на Ferrari у відбійник. Турецькі правоохоронці повідомили про виявлення у крові потерпілого 1,31 проміле алкоголю.
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