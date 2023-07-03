Артем Кравец возвращается в киевское Динамо: какая роль будет у экс-форварда сборной Украины
Источник:Инстаграм Артема Кравца
Бывший игрок Динамо Артем Кравец снова будет представлять столичный клуб. О новом этапе в своей жизни он сообщил в своих соцсетях.
34-летний украинский футболист Артем Кравец, который в январе объявил о завершении карьеры, продолжает свой путь в футболе. Экс-форвард киевлян вошел в структуру родного клуба.
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Кравец будет приносить пользу уже за пределами поля
Артем в социальных сетях сообщил, что стал советником президента Динамо по развитию детско-юношеского футбола.
Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента Динамо по развитию детско-юношеского футбола. Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды. Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать. Слава Украине,
– написал Кравец.
Футболист с 2018 года выступал в Турции. За это время успел поиграть за Кайсериспор, Коньяспор и Сакарьяспор. В 101 матче за эти клубы отличился 30 голами. Также на его счету 23 матча и 7 голов за сборную Украины.Напомним. Это уже второе возвращение в межсезонье в Динамо бывших игроков. Раньше подписал контракт с киевлянами Андрей Ярмоленко. Он все еще продолжает свою карьеру, но уже тоже получил должность в структуре клуба после ее завершения.
Прошлое Кравца в Динамо
- Присоединился к первой команде в 2007 году.
- Сыграл 144 матча, забил 43 гола и отдал 14 ассистов.
- Чемпион Украины (2).
- Обладатель Кубка Украины.
- Победитель Суперкубка Украины.