Артем Кравец возвращается в киевское Динамо: какая роль будет у экс-форварда сборной Украины

Бывший игрок Динамо Артем Кравец снова будет представлять столичный клуб. О новом этапе в своей жизни он сообщил в своих соцсетях.

34-летний украинский футболист Артем Кравец, который в январе объявил о завершении карьеры, продолжает свой путь в футболе. Экс-форвард киевлян вошел в структуру родного клуба.

Читайте также Не в родном городе: где будет базироваться Динамо в Украине из-за выступлений в Лиге конференций

Кравец будет приносить пользу уже за пределами поля

Артем в социальных сетях сообщил, что стал советником президента Динамо по развитию детско-юношеского футбола.

Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента Динамо по развитию детско-юношеского футбола. Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды. Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать. Слава Украине,

– написал Кравец.

Футболист с 2018 года выступал в Турции. За это время успел поиграть за Кайсериспор, Коньяспор и Сакарьяспор. В 101 матче за эти клубы отличился 30 голами. Также на его счету 23 матча и 7 голов за сборную Украины.

Прошлое Кравца в Динамо