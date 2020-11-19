Форвард "Коньяспора" Артем Кравец рассказал об уходе из "Динамо" через месяц после подписания контракта.

Кравец ушел из "Динамо", потому что понимал, что в команде на него не очень рассчитывают. При этом в клубе никто прямым текстом ничего подобного ему не говорил.

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"Такого футболисту никто никогда не скажет. Мне 20-25 лет. Я достаточно давно в футболе, и я понимаю, когда на кого-то больше рассчитывают, а на кого-то меньше. Это мое впечатление и мнение. И инициатива ухода из команды исходила именно от меня", – цитирует Кравца Sport.ua.

Также Артем признался, что хотел быть основным нападающим "Динамо", в которого верят:

То есть, на человека рассчитывают, но, допустим, у него не получается что-то по игре. Тогда ищутся другие варианты, тогда выпускают кого-то другого и дают ему шанс, меняя основного форварда. Это нормальная история. Но быть вот этим вторым нападающим, сидеть на замене – я не хотел. Это и есть вся история.

История Артема Кравца и "Динамо"