Артем Кравец рассказал, почему на самом деле ушел из "Динамо"
Форвард "Коньяспора" Артем Кравец рассказал об уходе из "Динамо" через месяц после подписания контракта.
Кравец ушел из "Динамо", потому что понимал, что в команде на него не очень рассчитывают. При этом в клубе никто прямым текстом ничего подобного ему не говорил.
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"Такого футболисту никто никогда не скажет. Мне 20-25 лет. Я достаточно давно в футболе, и я понимаю, когда на кого-то больше рассчитывают, а на кого-то меньше. Это мое впечатление и мнение. И инициатива ухода из команды исходила именно от меня", – цитирует Кравца Sport.ua.
Также Артем признался, что хотел быть основным нападающим "Динамо", в которого верят:
То есть, на человека рассчитывают, но, допустим, у него не получается что-то по игре. Тогда ищутся другие варианты, тогда выпускают кого-то другого и дают ему шанс, меняя основного форварда. Это нормальная история. Но быть вот этим вторым нападающим, сидеть на замене – я не хотел. Это и есть вся история.
История Артема Кравца и "Динамо"
- Артем Кравец этот сезон начал в киевском "Динамо". Однако возвращение в команду оказалось неудачным. Через месяц после подписания контракта, клуб и игрок согласились расторгнуть соглашение досрочно.
- Кравец провел лишь один официальный матч за "Динамо" – вышел на замену на 23 минуты в последней встрече против "Львова". В четырех встречах даже не попадал в заявку на игру. Сыграл в товарищеском матче против "Колоса".
- Причиной расторжения соглашения с "Динамо" Кравец назвал желание получать больше игровой практики, чтобы попасть в сборную Украины.
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