Форвард "Коньяспора" Артем Кравець розповів про відхід з "Динамо" через місяць після підписання контракту.

Кравець пішов з "Динамо", тому що розумів, що в команді на нього не дуже розраховують. При цьому в клубі ніхто прямим текстом нічого подібного йому не говорив.

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"Такого футболістові ніхто ніколи не скаже. Мені не 20-25 років. Я досить давно у футболі, і я розумію, коли на когось більше розраховують, а на когось менше. Це моє враження і моя думка. І ініціатива відходу з команди виходила саме від мене", – цитує Кравця Sport.ua.

Також Артем зізнався, що хотів бути основним нападником "Динамо", в якого вірять:

Тобто, на людину розраховують, але, припустимо, у нього не виходить щось по грі. Тоді шукаються інші варіанти, тоді випускають когось іншого і дають йому шанс, основного форварда змінюючи. Це нормальна історія. Але бути ось цим другим нападником, сидіти на заміні – я не хотів. Це і є вся історія.

Історія Артема Кравця та "Динамо"