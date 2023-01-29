Замучили травмы: звездный форвард Динамо и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Украинский нападающий Артем Кравец решил повесить бутсы на гвоздь. В последнее время футболиста беспокоили проблемы со спиной.

В нынешнем сезоне Артем Кравец играл в чемпионате Турции, но редко появлялся на футбольном поле. Проблемы со здоровьем воспрепятствовали продолжению карьеры.

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Нет желания продолжать карьеру

После ухода из турецкого клуба Сакарьяспор Артем сообщил, что планирует завершить игровую карьеру.

"Скорее всего, меня никто больше нигде не увидит. Скорее всего, на этом моя карьера закончится, потому что учитывая и здоровье, и ситуацию в стране, не очень хочется продолжать карьеру.

Предложения есть, но сейчас моя семья нуждается в моем внимании. За последние годы у меня было две операции на спине. Это большие риски, которые сейчас не очень-то нужны. Я хочу еще и после футбола жить", – сказал Кравец.

Футбольные достижения Артема Кравца

Артем Кравец является воспитанником динамовской школы. Форвард в раннем возрасте обратил на себя внимание тренеров главной команды "бело-синих".

За первую команду Динамо Кравец дебютировал в 18-летнем возрасте. Всего в составе столичного клуба провел 144 матча, в которых забил 43 гола и отдал 14 ассистов.

Больше всего болельщикам запомнился его дубль в ворота Валенсии, который вывел динамовцев в 1/8 кубка УЕФА.

Вместе с динамовцами Артем пять раз становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Кроме Динамо, Кравец защищал цвета киевского Арсенала, испанской Гранады, немецкого Штутгарта. Во время турецкого этапа карьеры выступал за Кайсериспор, Коньяспор и Сакарьяспор.

В составе сборной Украины форвард забил 7 голов в 23 матчах.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кравец сыграл 7 матчей за турецкий Сакарьяспор, но результативными действиями не отличился. А в прошлом сезоне форвард провел на поле всего 10 минут в поединке Кубка Турции за Коньяспор.