В нинішньому сезоні Артем Кравець грав у чемпіонаті Туреччини, але рідко з'являвся на футбольному полі. Проблеми зі здоров'ям стали на перешкоді продовження кар'єри.
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Немає бажання продовжувати кар'єру
Після відходу з турецького клубу Сакар'яспор Артем повідомив, що планує завершити ігрову кар'єру.
"Скоріше за все, мене ніхто більше ніде не побачить. Скоріше за все, на цьому моя кар'єра закінчиться, бо враховуючи і здоров'я, і ситуацію в країні, не дуже є бажання продовжувати кар'єру.
Пропозиції є, але зараз моя сім'я потребує моєї уваги. За останні роки у мене були дві операції на спині. Це великі ризики, які зараз не дуже потрібні. Я хочу ще і після футболу жити", – сказав Кравець.
Футбольні досягнення Артема Кравця
- Артем Кравець є вихованцем динамівської школи. Форвард в ранньому віці звернув на себе увагу тренерів головної команди "біло-синіх".
- За першу команду Динамо Кравець дебютував у 18-річному віці. Всього у складі столичного клубу провів 144 матчі, у яких забив 43 голи та віддав 14 асистів.
- Найбільше уболівальникам запам'ятався його дубль у ворота Валенсії, який вивів динамівців у 1/8 кубка УЄФА.
- Разом з динамівцями Артем п'ять разів ставав чемпіоном України, вигравав Кубок та Суперкубок України.
- Крім Динамо Кравець захищав кольори київського Арсеналу, іспанської Гранади, німецького Штутгарта. Під час турецького етапу кар'єри виступав за Кайсеріспор, Коньяспор та Сакар'яспор.
- У складі збірної України форвард забив 7 голів у 23 матчах.