Позор вам, – экс-форвард Динамо "проехался" по фанатам Фенербахче, любящим путина

Неприятный инцидент произошел в Стамбуле на матче Фенербахче – Динамо в Лиге чемпионов. Турецкие фанаты открыто выразили свою поддержку россии и власти мира путину.

Кравец: Вы не можете поддерживать геноцид

Турецкие болельщики начали скандировать "ла-ла-ла, владимир путин" после гола Виталия Буяльского, открывшего счет в поединке. Ультрас Фенербахче показал себя с позорной стороны, когда на фоне россиян обстреливают украинские города и уносят жизнь у мирных жителей Украины.

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Такой поступок разозлил не только главного тренера Динамо Мирча Луческу, которая из-за этого не пришла на пресс-конференцию, но и бывшего нападающего киевского клуба Артема Кравца. Ранее футболист выступал в Турции за Кайсериспор и Коньяспор.

Бывший футболист сборной Украины выразил свое недовольство в инстаграмме. Портной выложил видео момента скандирований турок себе в сторону.

Я отыграл в Турции более 4 лет! И я очень разочарован... Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Но фанаты поддерживают путлера, устроившего геноцид украинцев… Позор вам… Нет слов. Вы не можете поддерживать геноцид! Когда некоторые люди бесплатно отправляют Байракторы и помогают нашей стране…,

– написал украинский форвард.

С февраля 2022 года Кравец находится без клуба. Последней командой Артема был как раз турецкий Коньяспор.