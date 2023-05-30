Неудачный вояж: кипрский АЕК расторг контракт с украинцем, попавшим в список "нарушителей"

Украинский форвард Артем Громов досрочно покинул кипрский АЕК. Обидчик Днепра-1 и Динамо решил расторгнуть трудовое соглашение с опытным футболистом.

Артем Громов в зимнее трансферное окно на правах свободного агента подписал контракт с кипрским АЕКом из Ларнаки. Однако за полгода пребывания в составе "желто-зеленых" питомец Ворсклы не отметился никаким результативным действием.

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Не увидели перспективы

По сообщению официального сайта АЕКа, Артем Громов и еще 6 футболистов покинули команду. Клуб поблагодарил игроков за сезон и пожелал дальнейших успехов.

По итогу чемпионата АЕК финишировал на третьем месте и попал в Лигу конференций. В предыдущем сезоне "воины" стали вице-чемпионами.

Отметим, что контракт Громова с кипрским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Однако за 12 матчей, которые Артем провел в составе "желто-зеленых", он не отличился результативными действиями.

Громов в списке "нарушителей" Минспорта

Напомним, что Артем Громов попал в список украинских спортсменов, выехавших на международные соревнования и не вернувшихся.

33-летний футболист в комментарии отметил, что Минспорта избирательно составлял список. Громов отметил, что в список попали только он с Владиславом Кулачем, а украинцев из АПЛ проигнорировали.

К слову. Во время еврокубковой компании 2022/23 АЕК пересекался с киевским Динамо и Днепром-1. Сначала киприоты оставили днепрян за бортом Лиги Европы в квалификации к групповому турниру. А затем выбили команду Кучера из 1/16 Лиги конференций. В групповом турнире ЛЕ АЕК отобрал важные очки у киевского Динамо, оставив их без еврокубковой весны.