Артем Громов у зимове трансферне вікно на правах вільного агента підписав контракт з кіпрським АЕКом з Ларнаки. Проте за пів року перебування у складі "жовто-зелених" вихованець Ворскли не відзначився жодною результативною дією.

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Не побачили перспективи

За повідомленням офіційного сайту АЕКа, Артем Громов та ще 6 футболістів залишили команду. Клуб подякував гравцям за сезон та побажав подальших успіхів.

За підсумком чемпіонату АЕК фінішував на третьому місці та потрапив до Ліги конференцій. У попередньому сезоні "воїни" стали віцечемпіонами.

Зазначимо, що контракт Громова з кіпрським клубом був розрахований до кінця червня 2024 року. Проте за 12 матчів, які Артем провів у складі "жовто-зелених", він не відзначився результативними діями.

Громов у списку "порушників" Мінспорту

Нагадаємо, що Артем Громов потрапив до списку українських спортсменів, які виїхали на міжнародні змагання та не повернулися.

33-річний футболіст у коментарі зауважив, що Мінспорту вибірково складав список. Громов зазначив, що у перелік потрапили лише він з Владиславом Кулачем, а українців з АПЛ проігнорували.

До слова. Під час єврокубкової компанії 2022/23 АЕК перетинався з київським Динамо та Дніпром-1. Спочатку кіпріоти залишили дніпрян за бортом Ліги Європи у кваліфікації до групого турніру. А потім вибили команду Кучера з 1/16 Ліги конференцій. У груповому турнірі ЛЄ АЕК відібрав важливі очки у київського Динамо, залишивши їх без єврокубкової весни.