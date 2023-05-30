Артем Громов у зимове трансферне вікно на правах вільного агента підписав контракт з кіпрським АЕКом з Ларнаки. Проте за пів року перебування у складі "жовто-зелених" вихованець Ворскли не відзначився жодною результативною дією.

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Не побачили перспективи

За повідомленням офіційного сайту АЕКа, Артем Громов та ще 6 футболістів залишили команду. Клуб подякував гравцям за сезон та побажав подальших успіхів.

За підсумком чемпіонату АЕК фінішував на третьому місці та потрапив до Ліги конференцій. У попередньому сезоні "воїни" стали віцечемпіонами.

Зазначимо, що контракт Громова з кіпрським клубом був розрахований до кінця червня 2024 року. Проте за 12 матчів, які Артем провів у складі "жовто-зелених", він не відзначився результативними діями.

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