Артем Громов в зимнее трансферное окно на правах свободного агента подписал контракт с кипрским АЕКом из Ларнаки. Однако за полгода пребывания в составе "желто-зеленых" питомец Ворсклы не отметился никаким результативным действием.
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Не увидели перспективы
По сообщению официального сайта АЕКа, Артем Громов и еще 6 футболистов покинули команду. Клуб поблагодарил игроков за сезон и пожелал дальнейших успехов.
По итогу чемпионата АЕК финишировал на третьем месте и попал в Лигу конференций. В предыдущем сезоне "воины" стали вице-чемпионами.
Отметим, что контракт Громова с кипрским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Однако за 12 матчей, которые Артем провел в составе "желто-зеленых", он не отличился результативными действиями.
Громов в списке "нарушителей" Минспорта
- Напомним, что Артем Громов попал в список украинских спортсменов, выехавших на международные соревнования и не вернувшихся.
- 33-летний футболист в комментарии отметил, что Минспорта избирательно составлял список. Громов отметил, что в список попали только он с Владиславом Кулачем, а украинцев из АПЛ проигнорировали.