26 мая Министерство молодежи и спорта опубликовало список украинских спортсменов, выехавших за границу благодаря специальному разрешению, но не вернулись. В списке оказались два известных футболиста – Артем Громов и Владислав Кулач, которые зимой стали игроками иностранных клубов.

Читайте также Этот матч должен быть чемпионским: есть ли у Днепра-1 шансы остановить Шахтер

Громов: Было бы интересно услышать комментарий Минспорта

Бывший форвард Днепра-1 Артем Громов прокомментировал свое попадание в список Минспорта. Футболист не скрывал своего удивления, ведь в него не попали украинцы, которые зимой пополнили клубы АПЛ. Это наталкивает на избирательность составления списка.

"Я очень удивлен. Сразу возникает вопрос, почему там есть я и Кулач, но нет украинских игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ? Это сразу приводит к мысли о какой-то избирательности.

Было бы интересно услышать комментарий Минмолодежьспорта по этому поводу. Если я что-то нарушил, то я извиняюсь, но закон должен быть один для всех", – сказал Громов.

По мнению футболиста, могла произойти неразбериха с документами, которые он подписывал во время расторжения контракта с Днепром-1. Дело в том, что Кулач и Громов покинули свои клубы как свободные агенты. Соответственно контракты с новыми клубами они подписывали самостоятельно.

"Я расторг контракт с Днепром-1 в одностороннем порядке, в моем соглашении была такая опция. В это время мы находились в словацкой Кошице, где базировалась команда. После осенней части чемпионата, у меня появилось предложение от АЕК, я сообщил клуб о расторжение контракта и переехал в Кипр.

Я подписывал в Днепре-1 много бумаг, возможно, там был документ, по которому я должен был вернуться в Украину с командой. Но я в это не вникал, и клуб ни в чем не виню. Футбол – это моя работа, и я не сделал ничего дурного. Как и вся наша страна, я поддерживаю ВСУ и жду победы над оккупантами", – сказал Громов.

В чем разница трансферов украинцев с АПЛ и Громова с Кулачем