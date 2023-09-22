Артему Гапоненко всего 14 лет, а он уже стал частью большого клуба. Украинский футболист уже в течение года находится в структуре португальского гранда, но только 21 сентября нападающий заключил из Порту официальный контракт.

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Думают о будущем

В этом сезоне украинец выступает за команду до 15 лет и уже даже успел отличиться голом. Гапоненко выступает под 9-м номером.

Молодой украинский форвард, у которого точно не будет проблем с языком, прокомментировал свой официальный контракт с Порту и признался, о чем мечтает после этого подписания.

Я горжусь тем, что подписал контракт с этим большим клубом. Это было моей мечтой, и я много работал для ее воплощения. Буду продолжать работать, чтобы добиться новых целей. Попасть в первую команду и выступать на "Драгау" – это моя самая большая. мечта,

– сказал Гапоненко во время презентации.

Видео по презентации и первый комментарий Артема Гапоненко

Отметим, что ранее Порту интересовалось левым защитником киевского Динамо Константином Овчаренко.

Также главная команда португальского гранда - соперник донецкого Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов. Клубы встречались уже в первом туре, в котором "драконы" обыграли "горняков" на выезде в Гамбурге 1:3.

После этого поединка голкипер Порту Диогу Кошта поддержал украинский народ и выразил ему свою солидарность.

К слову. Недавно испанская Жирона подписала контракт с 19-летним украинским футболистом Дмитрием Мельниченко.