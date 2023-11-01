Умер известный футбольный журналист Артем Франков

Скончался украинский спортивный журналист Артем Франков. Его сердце перестало биться на 54-м году жизни.

Об этом сообщил спортивный журналист Андрей Шахов-младший. фейсбуки.

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Поздним вечером перестало биться сердце легендарного Артема Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. Всего. Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем,

– написал Шахов.

На странице Франкова в телеграмме также сообщается о смерти журналиста.

"С большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что сегодня, 31 октября, в 22:40, Артем Вадимович скончался", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Франков оказался в реанимации. У него случился уже второй инсульт.

Что известно об Артеме Франкове