Артем Федецкий признался, что не может болеть за Днепр-1, который его просто бесит. Ведь то, как поступили с Днепром, вошедшим в историю футбола, просто недопустимо.

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Федецкий: Думаешь, мне лежит душа в СК Днепр-1?

Думаешь, мне лежит душа в СК Днепр-1? Мне звонят журналисты и спрашивают: "Артем, сейчас у нас заруба, концовка сезона. Днепр-1 или Шахтер?" Какой Днепр-1? Нет Днепра того! Понимаешь, меня, бледь, бесит этот клуб, реально. После всех событий, которое сделало настоящее Днепр, с историей… То Днепр, которое было настоящим – настоящие фанаты, ультрас,

– заявил Артем.

Напомним! Федецкий выступал за Днепр с 2012 по 2016 годы. За эти четыре года защитник провел за днепрян 115 матчей (7 голов и 5 ассистов). Артём был одним из героем тогдашней команды в сезоне-2014/2015, которую Мирон Маркевич довел до финала Лиги Европы. Тогда Днепр в упорной борьбе уступил испанскую Севилью 2:3. Федецкий отыграл все время в финале.

Бывший футболист до сих пор не понимает, как можно было поступить с таким большим клубом как Днепр. Его до сих пор болит за судьбу клуба, прекратившего свое существование. Теперь город Днепр представляет другая команда с почти идентичным названием – Днепр-1.

Федецкий вспомнил, как недавно получил невероятный подарок от украинских военных, которые в мирное время поддерживали Днепр с трибун.

"Недавно мне сделали презент из "нулевки", подписали (флаг – 24 Канал) "От ультрас Днепра". Они с первых дней пошли воевать, защищать страну. Бл*дь, мне до сих пор болит за Днепр, вот реально. но я думаю: "Как можно было так поступить с таким клубом?", – с дуновением сказал Артем.



Подарок Федецкому от военных фанатов Днепра / Фото из инстаграммы Артема

"Надеюсь, что все-таки настоящий Днепр возродится – с той правильной эмблемой"

Федецкий вспомнил о трудных временах Днепра, когда команда в течение 10 месяцев не получала деньги, но футболисты продолжали играть на высоком уровне. В этой команде никто не халтурил, все работали и были настоящим коллективом. А сами эмоции, испытаемые футболистами от финала Лиги Европы, запомнятся на всю жизнь.

Когда на финал не было формы, Русол и Ротань докупали на финал форму за свои деньги. Я раздавал крышу футболок, мне всегда пизлей давали за футболки. Поэтому те эмоции и атмосфера, которые были – это на всю жизнь. Мне до сих пор это душу греет. Надеюсь, в будущем, что все-таки настоящий Днепр возродится – с той правильной эмблемой,

– с надеждой сказал Федецкий.

Отметим, что летом 2016 Артем покинул Днепр и перешел в немецкий Дармштадт. А уже в январе 2022-го Федецкий повесил бутсы на гвоздь.

К слову. СК Днепр-1 проиграл Шахтеру борьбу за чемпионство УПЛ. Днепряне в 29-м туре разгромно проиграли "горнякам" 3:0. Команда Александра Кучера продолжает бороться с Зарей за второе место. У обоих клубов равное количество баллов перед последним туром УПЛ – по 64.