Артем Федецький зізнався, що не може уболівати за Дніпро-1, який його просто бісить. Адже те, як вчинили із Дніпром, яке увійшло в історію футболу, є просто неприпустимо.
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Федецький: Думаєш, мені лежить душа до СК Дніпро-1?
Думаєш, мені лежить душа до СК Дніпро-1? Мені дзвонять журналісти й питають: "Артеме, зараз у нас заруба, кінцівка сезону. Дніпро-1 чи Шахтар?" Який Дніпро-1? Нема Дніпра того! Розумієш, мене, бл*дь, бісить цей клуб, реально. Після всіх подій, яке зробило справжнє Дніпро, з історією… Те Дніпро, яке було справжнім – справжні фанати, ультрас,
– заявив Артем.
Колишній футболіст досі не розуміє, як так можна було вчинити з таким великим клубом як Дніпро. Його досі болить за долю клубу, який припинив своє існування. Тепер місто Дніпро представляє інша команда з майже ідентичною назвою – Дніпро-1.
Федецький пригадав, як нещодавно отримав неймовірний подарунок від українських військових, які у мирні часи підтримували Дніпро із трибун.
"Нещодавно мені зробили презент з "нульовки", підписали (прапор – 24 Канал) "Від ультрас Дніпра". Вони з перших днів пішли воювати, захищати країну. Бл*дь, мені досі болить за Дніпро, от реально. Стільки час пройшло, але я думаю: "Як можна було так вчинити з таким клубом?", – з подувом сказав Артем.
Подарунок Федецькому від військових фанатів Дніпра / Фото з інстаграму Артема
"Сподіваюся, що все-таки справжній Дніпро відродиться – з тою правильною емблемою"
Федецький пригадав про скрутні часи Дніпра, коли команда протягом 10 місяців не отримувала гроші, але футболісти продовжували грати на високому рівні. У тій команді ніхто не халтурив, усі працювали та були справжнім колективом. А самі емоції, які відчули футболісти від фіналу Ліги Європи, запам'ятається на все життя.
Відзначимо, що влітку 2016-го Артем покинув Дніпро та перейшов у німецький Дармштадт. А вже у січні 2022-го Федецький повішав бутси на цвях.