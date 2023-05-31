Артем Федецький зізнався, що не може уболівати за Дніпро-1, який його просто бісить. Адже те, як вчинили із Дніпром, яке увійшло в історію футболу, є просто неприпустимо.

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Федецький: Думаєш, мені лежить душа до СК Дніпро-1?

Думаєш, мені лежить душа до СК Дніпро-1? Мені дзвонять журналісти й питають: "Артеме, зараз у нас заруба, кінцівка сезону. Дніпро-1 чи Шахтар?" Який Дніпро-1? Нема Дніпра того! Розумієш, мене, бл*дь, бісить цей клуб, реально. Після всіх подій, яке зробило справжнє Дніпро, з історією… Те Дніпро, яке було справжнім – справжні фанати, ультрас,

– заявив Артем.

Нагадаємо! Федецький виступав за Дніпро із 2012-го по 2016-й роки. За ці чотири роки захисник провів за дніпрян 115 матчів (7 голів та 5 асистів). Артем був одним із героєм тодішньої команди у сезоні-2014/2015, яку Мирон Маркевич довів до фіналу Ліги Європи. Тоді Дніпро у запеклій боротьбі поступилось іспанській Севільї 2:3. Федецький відіграв увесь час у фіналі.

Колишній футболіст досі не розуміє, як так можна було вчинити з таким великим клубом як Дніпро. Його досі болить за долю клубу, який припинив своє існування. Тепер місто Дніпро представляє інша команда з майже ідентичною назвою – Дніпро-1.

Федецький пригадав, як нещодавно отримав неймовірний подарунок від українських військових, які у мирні часи підтримували Дніпро із трибун.

"Нещодавно мені зробили презент з "нульовки", підписали (прапор – 24 Канал) "Від ультрас Дніпра". Вони з перших днів пішли воювати, захищати країну. Бл*дь, мені досі болить за Дніпро, от реально. Стільки час пройшло, але я думаю: "Як можна було так вчинити з таким клубом?", – з подувом сказав Артем.



Подарунок Федецькому від військових фанатів Дніпра / Фото з інстаграму Артема

"Сподіваюся, що все-таки справжній Дніпро відродиться – з тою правильною емблемою"

Федецький пригадав про скрутні часи Дніпра, коли команда протягом 10 місяців не отримувала гроші, але футболісти продовжували грати на високому рівні. У тій команді ніхто не халтурив, усі працювали та були справжнім колективом. А самі емоції, які відчули футболісти від фіналу Ліги Європи, запам'ятається на все життя.

Коли вже на фінал не було форми, Русол та Ротань докупляли на фінал форму за свої гроші. Я пороздавав дох**а футболок, мені завжди пиз**лей давали за футболки. Тому, ті емоції, та атмосфера, які були – це на все життя. Мені досі це душу гріє. Сподіваюся, в майбутньому, що все-таки справжній Дніпро відродиться – з тою правильною емблемою,

– з надією сказав Федецький.

Відзначимо, що влітку 2016-го Артем покинув Дніпро та перейшов у німецький Дармштадт. А вже у січні 2022-го Федецький повішав бутси на цвях.

До слова. СК Дніпро-1 програв Шахтарю боротьбу за чемпіонство УПЛ. Дніпряни у 29-му турі розгромно програли "гірниками" 3:0. Команда Олександра Кучера продовжує боротись із Зорею за друге місце. В обидвох клубів рівна кількість балів перед останнім туром УПЛ – по 64.