Крістіан Вієрі оцінив можливості українського голеадора у Ромі. Також італійський екснападник заявив про успіх, що чекає Артема в майбутньому, про це повідомляє Юрій Шевченко.

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Артем Довбик має велике майбутнє

Колишній нападник багатьох італійських клубів розповів, що йому подобається гра Артема Довбика. Окрім цього, він підкреслив сильні сторони українського форварда "вовків".

Я люблю нападників, які відкриваються в глибину і руйнують лінії. Артем – шульга, фізично сильний, технічний. Я думаю, він заб’є 18-20 голів [за сезон],

– сказав італієць.

Крістіан Вієрі також поділився враженнями від голу Довбика у ворота Удінезе, зазначивши, що все було ідеально. Нагадаємо, що другому таймі Артем відзначився гольовою передачею та став найкращим гравцем матчу.

Загалом Довбик зіграв за Рому у п'яти матчах цього сезону, а в останніх двох записав у свій актив 2 забиті м'ячі та один гольовий пас. 27-річний нападник приєднався до "вовків" у серпні 2024 року та став першим українцем в команді.

У наступному матчі римляни вдома прийматимуть іспанський Атлетік Більбао в межах першого туру оновленої Ліги Європи. Дата та час проведення гри – 26 вересня, о 22:00 за київським часом.