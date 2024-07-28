Артем Довбык лишь недавно был в шаге от подписания мадридским Атлетико. Однако в последний момент сделка сорвалась из-за появления нового претендента.
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Довбик меняет Ла Лигу на Серию А
Украинец окончательно определился с переходом в Рому. Артем Довбык и его агент прекратили любые переговоры с Атлетико.
Далее трансфер остается согласовать Роме и Жироне. Итальянский клуб предлагает за украинского форварда 32 миллиона евро и 8 миллионов бонусов. Переговоры по трансферу еще продолжаются.
Напомним, что Артем Довбик по результатам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.