Переписал историю: Жирона признала звезду сборной Украины лучшим игроком сезона

Каталонский клуб впервые за все время существования пробился в самый престижный еврокубок. Решающую роль в успехе Жироны сыграли украинцы.

Форвард сборной Украины Артем Довбик провел феноменальный сезон за Жирону. В первый же сезон в Ла Лиге нападающий забил аж 24 гола, став лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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Довбика признали лучшим

Также Артем отметился восемью ассистами. Такие результаты привели к признанию в клубе. Довбик был номинирован на звание лучшего игрока Жироны в сезоне вместе с Савио и Эриком Гарсией.

В конце концов украинец и выиграл эту награду, о чем сообщил клуб у себя на странице в инстаграм. Кроме результативных действий в чемпионате, Довбик отметился еще и двумя результативными передачами в Кубке.

Напомним, что Артем перешел в Жирону из Днепра-1 прошлым летом почти за 8 миллионов евро. В каталонском клубе украинец воссоединился со своим соотечественником Виктором Цыганковым.

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Украинская связка стала ключевой для Жироны в ее самом успешном сезоне в истории. Команда Мичела заняла третье место в Ла Лиге, что позволило впервые квалифицироваться не только в еврокубки, но и сразу в Лигу чемпионов.