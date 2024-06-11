Довбик в шаге от трансфера: форвард согласовал контракт с грандом Ла Лиги
Источник:Relevo
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик летом имеет все шансы сменить клубную прописку. Ряд европейских топ-клубов выстроились в очередь за бомбардиром.
Серьезную заинтересованность в трансфере украинца Артема Довбика проявили итальянские клубы Наполи и Милан. Однако нападающий решил не переезжать на Апеннины.
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Какой клуб выбрал Довбик
По информации испанских СМИ, Довбик достиг договоренности с мадридским Атлетико. Более того, украинский нападающий даже согласовал условия личного контракта.
Артем прекрасно адаптировался в испанской Ла Лиге и не планирует менять чемпионат. Поэтому из всех вариантов продолжения карьеры Довбик выбрал "матрасников".
Впрочем, с трансфером украинца могут возникнуть проблемы. Дело в том, что Атлетико не готов отдать за лучшего бомбардира Ла Лиги 40 миллионов евро. Поэтому клубы должны согласовать трансфер, который должен удовлетворить все заинтересованные стороны.
Феерический сезон Довбыка
- Напомним, что Артем Довбик пополнил состав Жироны в начале августа 2023 года. Днепр-1 получил за своего форварда 7,75 миллионов евро.
- Украинский форвард с первых матчей начал "штамповать" голы. По итогу сезона Ла Лиги-2023/24 Довбыик стал лучшим бомбардиром чемпионата.
- На счету форварда 24 гола в 36 матчах. И это в дебютном сезоне.
- Трансферная стоимость нападающего увеличилась с 11 до 35 миллионов евро. Его контракт с Жироной рассчитан до 30 июня 2028 года.