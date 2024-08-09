"Не лучшие отношения с Атлетико": Довбык рассказал, почему отказал "матрасникам"

Сага с трансфером Артема Довбыка закончилась, игрок переехал из солнечной Испании в Италию в столичную Рому. Нападающий рассказал почему выбрал римлян, а не Атлетико Мадрид.

"Волки" заплатили за экс-нападающего Жироны и игрока сборной Украины – 33 миллиона евро и еще 5 миллионов евро бонусами. Контракт с римским клубом Довбик подписал до лета 2029 года. Заработная плата Артема составляет 3 миллиона в год и бонусы.

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Рома, а не Атлетико Мадрид

Украинский форвард Ромы признался почему решил перейти из Жироны в Рому, а не остаться в Испании и перебраться в состав Атлетико Мадрид. Игрок рассказал об отношениях с "матрасниками".

Трансфер не состоялся не потому, что наши отношения с Атлетико были не лучшими. Были люди, которые хотели видеть меня в клубе, а были и такие, что не хотели. Я не чувствовал доверия, в отличие от Ромы,

– заявил Довбик.

В это летнее трансферное окно было немалое количество слухов о переходе Довбыка. Артема сватали в разные клубы, такие как Манчестер Сити, Барселона, Вест Хэм. "Матрасники" были ближайшими к трансферу игрока, но Довбык в последний момент улетел в Рим.

Новоиспеченный футболист "волков" рассказал о том, что ему звонил Дэн Фридкин (владелец Ромы) и главный тренер команды Даниэле Де Росси и заверили его, что собираются сделать в Риме мощный футбольный проект.

В прошлом сезоне Довбык сыграл за Жирону в 39 матчах, забил 24 гола и отдал 10 ассистов. По итогам бомбардирской гонки Артем стал лучшим и получил трофей Пичичи.